Эксперт объяснил смысл заявлений США о возможной отправке войск на Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal заявил, что Вашингтон может рассмотреть сценарий отправки американских военных на Украину, если Москва не будет вести переговоры добросовестно. При этом он предложил «перезапустить» отношения с Россией в случае достижения соглашения по украинскому вопросу.

Эксперты считают, что такие заявления направлены на оказание давления на Россию. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в беседе с «Абзацем» отметил, что воинственная риторика Вашингтона призвана навязать Москве невыгодные условия завершения конфликта.

«Вэнс делает такие заявления, чтобы побудить Россию к более активному диалогу, выгодному Америке. Пока Россия сохраняет сдержанную позицию, наши вооружённые силы успешно наступают. Это не устраивает США, так как их интересам соответствует торможение на линии боестолкновений. Если мир будет заключён без гарантий отсутствия иностранного контингента на Украине, Запад, скорее всего, под каким-либо предлогом введёт туда войска. Основания могут быть любыми: помощь в разминировании, патрулирование в зоне чрезвычайных ситуаций и так далее», — пояснил Шатилов.

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Эксперт также обратил внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп временно отложил другие внешнеполитические дела, сосредоточившись на переговорном процессе по Украине. Это, по мнению Шатилова, свидетельствует о том, что США не намерены легко сдавать свои позиции в борьбе за влияние на Украине.