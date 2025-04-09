Экс-мэр Рязани Карабасов стал официальным дилером компании DoorНаn

Бывший исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов стал официальным дилером компании DооrНаn, занимающейся продажей секционных ворот. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».
Напомним, Сергей Карабасов был фигурантом дела о пропавшей спортивной площадке. После жалобы рязанской журналистки президенту на то, что в Лесопарке не поставили площадку, было заведено уголовное дело. Администрация Рязани сообщила, что площадку по согласованию поставили в другом месте, но следственные органы такой ответ не удовлетворил.
В итоге Сергей Карабасов получил реальный срок. В 2023 году суд постановил заменить неотбытую часть срока штрафом.