Суббота, 13 сентября, 2025
Рязань
Культура и события

Экологический фестиваль «EcoFriendly Day» пройдет в Рязани 14 сентября

Анастасия Мериакри

В Рязани в воскресенье, 14 сентября, в Доме молодёжи пройдет VII экологический фестиваль «EcoFriendly Day». В этом году темой фестиваля станет здоровье и красота.

Программа экофестиваля:

  • 14:00 — Начало Фестиваля и выступление коллектива спонтанной хореографии «ПараЛЛель» (сцена)
  • 14:05 — Приветственное слово организаторов фестиваля (сцена)
  • 14:10 — Торжественное открытие фестиваля, перформанс (сцена)
  • 14:20-15:50 — Лекция «Косметика: правда и мифы об экологичности. Ваша ванная комната без мусора», лектор – экотренер Мария Нусс (большой лекционный зал)
  • 14:30-15:15 — Выступление музыкального коллектива «Грани» (сцена)
  • 14:30-15:30 — Семейная йога, преподаватель Елена Александрова (крыша)
  • 14:30-15:30 — Лекция «Микрозелень», лектор Иван Кольцов (малый лекционный зал)
  • 14:30-18:00 — экоплощадка от Дома молодёжи Рязанской области (ищите указатель)
  • с 14:30 до 18:30 — Мастер-классы  «ПРИВЫЧКА БЫТЬ ЗДОРОВЫМ» с натуральными эфирными маслами от Екатерины Кирюхиной (мастерская), продолжительность 1 час
  • с 14:30 до 16:40 — Мастер-классы по правильной посадке зелени от станции Юных натуралистов (мастерская), продолжительность 20 минут
  • 14:30-15:30 — Мастер-класс «Мозаичная стена в Рязани» от школы мозаики «Талисман» (мастерская)
  • 15:20 — Выступление танцевальной команды «ХАЕРография» (сцена)
  • 15:25 — Розыгрыш призов (сцена)
  • 15:30 — 16:30 — Мастер-класс «Овечки на закате» от Арт-студии «Можжевельник» (мастерская)
  • 15:40 — Показ костюмов из вторичного сырья (автор Марина Чиркова) (сцена)
  • 15:40 — 16:20 Мастер-класс по основам хип-хопа от Ильи Хаертдинова (крыша)
  • 15:50 —  Выступление активиста Сергея Семёнова, движение «Антиборщевик» (сцена)
  • 16:00 — 18:00 Мастер-класс «Стрекоза из вторсырья» от станции Юных натуралистов (мастерская)
  • 16:00 — Мастер-класс «Экология здорового общения» от личностного тренера Надежды Горбуновой (сцена)
  • 16:00-16:40 — Лекция «Как благодаря туризму можно развивать экологию города» от эксперта Резеденции Арктика-Рязань (малый лекционный зал)
  • 16:00-16:25 — Спектакль «Пакетик, который хотел быть нужным» от детской театральной студии «Театрик» Ирины Кошевой (большой лекционный зал)
  • 16:30 — Показ мод, костюмы из вторичного сырья (автор Марина Чиркова) (сцена)
  • 16:30-17:30 — Лекция от врача Елены Ковалевой «Как наполнять себя энергией?» (большой лекционный зал)
  • 16:30-17:45 — Практика «Знакомство с йогой. Экология души», преподаватель Елена Александрова (крыша)
  • 16:40-17:10 — Выступление стилиста   Аси Фомичкиной с лекцией «Собираем модные образы в секонд-хенде» (сцена)
  • 17:00-18:00 — Обсуждение книги «Здравствуй, брат мой Бзоу!» с Книжным клубом «Ex libris» (малый лекционный зал)
  • 17:25 — Выступление танцевальной команды «Конспирация» (сцена)
  • 17:30 — Розыгрыш призов (сцена)
  • 17:45-18:15 — Выступление музыкальной группы ФБС «Фаза быстрого сна» (сцена)
  • 17:45-18:45 — Лекция «Как наших детей вовлекают в курение, причем тут экология и что с этим делать?» от психолога Натальи Цыпич (лекторий)
  • 18:00-19:00 — Уникальная практика спонтанного движения от Татьяны Важник (крыша)
  • 18:00 — Фильм Олега Буцкого «Рязанская область»(малый лекционный зал)
  • 18:15-18:45 – Выступление экоактивистов движения «Дышим чистым» (сцена)
  • 19:00 — 20:00 — Выступление музыкальной группы (хэдлайнеры фестиваля) «Pine Forest Sheikhs» (Шейхи соснового леса).

Все остальные локации: Маркет, Детский маркет, Своп, РСО, Галерея искусств, Экотропа, Детская зона будут работать весь день с 14:00 до 20:00.

Возрастное ограничение 0+.

Вход свободный.

