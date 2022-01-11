Эдгард Запашный рассказал о трёх драках, в которых участвовал на Дне города в Рязани

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о мало кому известных фактах из своей жизни. Пост он разместил в инстаграм.

Один из случаев — участие в трёх драках на Дне города Рязани.

— На дне города в Рязани принял участие в трёх драках (везде защищался от хулиганов)! — написал ЭдгарД.

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