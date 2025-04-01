Яндекс Недвижимость: в Рязани снизилась средняя стоимость вторичного жилья

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно, но дорожала. Квадратный метр готового жилья вырос в цене в среднем по миллионникам на 0,7% — до 140 000 рублей.
В Рязани медианная стоимость квадратного метра готового жилья в марте составила 92 000 рублей, снизившись за месяц на 0,2%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 4,2%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в марте составила 4,3 млн рублей, а средняя площадь лота в Рязани — 47,9 кв. м.
Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стал Краснодар (+1,4% до 122 000 рублей), на втором месте — Нижний Новгород (+1,4% до 139 000 рублей), на третьем — Пермь (+1,3% до 102 000 рублей).
Снижение цен на вторичном рынке не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%.«
Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России
|Город
|Медианная цена кв. м в марте 2025 г., руб.
|Динамика изменения стоимости кв. м за февраль — март 2025 г.
|Краснодар
|122 000
|+1,4%
|Нижний Новгород
|139 000
|+1,4%
|Пермь
|102 000
|+1,3%
|Новосибирск
|122 000
|+1,2%
|Москва
|355 000
|+0,7%
|Уфа
|121 000
|+0,7%
|Екатеринбург
|123 000
|+0,6%
|Воронеж
|105 000
|+0,5%
|Казань
|184 000
|+0,5%
|Волгоград
|96 000
|+0,5%
|Челябинск
|98 000
|+0,5%
|Омск
|106 000
|+0,4%
|Санкт-Петербург
|213 000
|+0,4%
|Ростов-на-Дону
|121 000
|+0,3%
|Красноярск
|123 000
|+0,3%
|Самара
|116 000
|+0,2%