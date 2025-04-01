Яндекс Недвижимость: в Рязани снизилась средняя стоимость вторичного жилья

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно, но дорожала. Квадратный метр готового жилья вырос в цене в среднем по миллионникам на 0,7% — до 140 000 рублей.

В Рязани медианная стоимость квадратного метра готового жилья в марте составила 92 000 рублей, снизившись за месяц на 0,2%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 4,2%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в марте составила 4,3 млн рублей, а средняя площадь лота в Рязани — 47,9 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стал Краснодар (+1,4% до 122 000 рублей), на втором месте — Нижний Новгород (+1,4% до 139 000 рублей), на третьем — Пермь (+1,3% до 102 000 рублей).

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Снижение цен на вторичном рынке не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов. Объем предложения на рынке крупнейших городов страны за месяц увеличился на 2,9%.«

Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России