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Общество

Яндекс Недвижимость: в июле цены на вторичное жильё в Рязани немного снизились

Алексей Самохин
Фото: Изображение от freepik

Согласно данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в июле 2025 года на рынке вторичного жилья крупнейших городов России сохранялась ценовая стагнация. В среднем по городам-миллионникам медианная стоимость квадратного метра составила 143 000 рублей, что всего на 0,3% выше уровня июня. Объём предложения в этих городах снизился на 1%.

В Рязани, напротив, зафиксировано небольшое снижение цен: в июле медианная стоимость «квадрата» готового жилья уменьшилась на 0,8% — до 94 000 рублей. При этом объём предложений на вторичном рынке города вырос на 1,4%. Медианная цена квартиры составила 4,3 млн рублей при средней площади в 48,1 кв. м.

Лидеры роста и города со стабильной динамикой

Самое заметное увеличение стоимости жилья в июле показала Москва — +1,6%, до 368 000 рублей за квадратный метр. Далее идут Пермь (+1,2%, 111 000 рублей/кв. м) и Санкт-Петербург (+1,1%, 219 000 рублей/кв. м).

Цены на вторичную недвижимость практически не изменились (в пределах от -0,5% до +0,5%) в семи мегаполисах:

  • Воронеж (+0,5%, 106 000 ₽/кв. м)
  • Новосибирск (+0,4%, 123 000 ₽/кв. м)
  • Красноярск (–0,1%, 121 000 ₽/кв. м)
  • Челябинск (–0,2%, 99 000 ₽/кв. м)
  • Ростов-на-Дону (–0,2%, 123 000 ₽/кв. м)
  • Волгоград (–0,5%, 95 000 ₽/кв. м)
  • Казань (0%, 187 000 ₽/кв. м)

Рынок в фазе ожидания, но интерес покупателей растёт

«В июле вторичный рынок жилья в целом оставался в состоянии стагнации: значительных изменений ни по стоимости квадратного метра, ни по объёму предложения не наблюдалось», — отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

Он добавил, что на фоне снижения ключевой ставки, начавшегося в июне, наблюдается оживление интереса к покупке: количество просмотров объявлений о продаже готовых квартир, а также контактов продавцов выросло. В июле по сравнению с маем просмотры контактных данных увеличились на 14,3% по стране.

«Это говорит об эффекте отложенного спроса — потенциальные покупатели начинают присматриваться к предложениям, рассчитывая в будущем на возможность более выгодного кредитования. Осенью рынок может активизироваться ещё сильнее», — добавил Белокуров.

Где квадратный метр самый дорогой, а где ещё доступный

Самыми дорогими на вторичном рынке остаются:

  • Москва — 368 000 ₽/кв. м
  • Санкт-Петербург — 219 000 ₽/кв. м
  • Казань — 187 000 ₽/кв. м
  • Нижний Новгород — 141 000 ₽/кв. м
  • Екатеринбург — 127 000 ₽/кв. м

Цены ниже 100 000 рублей за квадратный метр сохранились только в двух городах: Волгограде (95 000 ₽/кв. м) и Челябинске (99 000 ₽/кв. м).

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