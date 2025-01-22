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Общество

Изменилось место проведения общественных обсуждений по благоустройству парка ЦПКиО

Анастасия Мериакри

Изменилось место проведения общественных обсуждений благоустройства парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщает администрация Рязани.

Всех неравнодушных горожан приглашают к участию в первом проектном семинаре по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща. Встреча состоится 23 января в 18.00, место проведения: «Точка кипения», ул. Каширина, д. 1б, зал «Есенин».

На встрече будут собраны все предложения по благоустройству. Результаты общественного обсуждения лягут в основу проектных предложений команды архитекторов.

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Напомним, на благоустройство территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща» потратят один миллиард рублей.

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