Изменилось место проведения общественных обсуждений по благоустройству парка ЦПКиО

Изменилось место проведения общественных обсуждений благоустройства парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщает администрация Рязани.

Всех неравнодушных горожан приглашают к участию в первом проектном семинаре по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща. Встреча состоится 23 января в 18.00, место проведения: «Точка кипения», ул. Каширина, д. 1б, зал «Есенин».

На встрече будут собраны все предложения по благоустройству. Результаты общественного обсуждения лягут в основу проектных предложений команды архитекторов.

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Напомним, на благоустройство территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща» потратят один миллиард рублей.