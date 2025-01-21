На благоустройство территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща» потратят один миллиард рублей

Рязанцев приглашают принять участие в общественном обсуждении – сбору предложений по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщает администрация города.

Благотворительный фонд Колесникова осуществляет пожертвование на разработку архитектурно-планировочной концепции благоустройства и проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща» в городе Рязани. Объем инвестиций на реализацию проекта составляет 1 миллиард рублей.

Всех неравнодушных приглашают к участию в первом проектном семинаре по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща. Встреча состоится 23 января в 18.00, место проведения: РЦ «ДОМ ТОС», ул. Каширина, д. 1, 1 подъезд со двора, 5 этаж.

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На встрече комплексно рассмотрят территорию парка:

Входная группа со стороны стадиона ЦСКА;

Парк ЦПКиО «Рюмина роща»;

Ильина Дубрава;

Территория по ш. Голенчинское;

Мемориальный парк.

На встрече будут собраны все предложения по благоустройству. Результаты общественного обсуждения лягут в основу проектных предложений команды архитекторов.