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Общество

На благоустройство территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща» потратят один миллиард рублей

Анастасия Мериакри

Рязанцев приглашают принять участие в общественном обсуждении – сбору предложений по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща». Об этом сообщает администрация города.

Благотворительный фонд Колесникова осуществляет пожертвование на разработку архитектурно-планировочной концепции благоустройства и проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща» в городе Рязани. Объем инвестиций на реализацию проекта составляет 1 миллиард рублей.

Всех неравнодушных приглашают к участию в первом проектном семинаре по благоустройству территории парка ЦПКиО «Рюмина Роща. Встреча состоится 23 января в 18.00, место проведения: РЦ «ДОМ ТОС», ул. Каширина, д. 1, 1 подъезд со двора, 5 этаж.

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На встрече комплексно рассмотрят территорию парка:

  • Входная группа со стороны стадиона ЦСКА;
  • Парк ЦПКиО «Рюмина роща»;
  • Ильина Дубрава;
  • Территория по ш. Голенчинское;
  • Мемориальный парк.

На встрече будут собраны все предложения по благоустройству. Результаты общественного обсуждения лягут в основу проектных предложений команды архитекторов.

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© Информационное агентство 7info

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