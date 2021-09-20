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Понедельник, 20 сентября, 2021
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Избирком сообщил полные итоги выборов в Рязанской области

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Избирком сообщил полные итоги выборов в Рязанской области

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Избирательная комиссия Рязанской области опубликовала итоги выборов в Госдуму после подсчёта 100% бюллетеней.

Рязанский одномандатный избирательный округ № 156

  1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 46,40%
  2. «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 21,22%
  3. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 8,61%
  4. ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 8,56%
  5. «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 6,01%
  6. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,67%
  7. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,38%
  8. «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,94%
  9. «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,67%
  10. РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,65%
  11. «РОДИНА» — 0,56%
  12. ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,50%
  13. «ПАРТИЯ РОСТА» — 0,24%
  14. «Гражданская Платформа» — 0,09%.

Одномандатный округ:

Красов Андрей Леонидович — 39,57%

Струков Олег Николаевич — 13,78%

Аверин Александр Алексеевич — 11,12%

Детинов Дмитрий Михайлович — 7,62%

Любимов Андрей Вячеславович — 7,49%

Мустафин Максим Хамитович — 5,57%

Перимбаев Сергей Анатольевич — 5,46%

Воронин Павел Юрьевич — 5,31%

Ржанов Александр Николаевич — 1,23%.

Скопинский одномандатный избирательный округ № 157

  1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 49,17%
  2. «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 18,79%
  3. ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 9,69%
  4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 7,83%
  5. «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5,76%
  6. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,59%
  7. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,05%
  8. «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,77%
  9. «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,73%
  10. РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,57%
  11. ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,57%
  12. «РОДИНА» — 0,53%
  13. «ПАРТИЯ РОСТА» — 0,22%
  14. «Гражданская Платформа» — 0,09%

Одномандатный округ:

Хубезов Дмитрий Анатольевич — 48,06%

Морозов Евгений Николаевич — 14,66%

Шерин Александр Николаевич — 13,84%

Парсентьев Григорий Александрович — 5,96%

Завьялов Артур Суренович — 5,45%

Рубина Наталья Владимировна — 4,07%

Тюрина Марина Николаевна — 3,77%

Мосейчук Александр Валерьевич — 1,56%.

Итоги выборов будут считаться окончательными после подписания Рязанской областной избирательной комиссией соответствующего протокола.

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