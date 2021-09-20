Избирком сообщил полные итоги выборов в Рязанской области

Избирательная комиссия Рязанской области опубликовала итоги выборов в Госдуму после подсчёта 100% бюллетеней.
Рязанский одномандатный избирательный округ № 156
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 46,40%
- «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 21,22%
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 8,61%
- ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 8,56%
- «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 6,01%
- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,67%
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,38%
- «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,94%
- «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,67%
- РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,65%
- «РОДИНА» — 0,56%
- ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,50%
- «ПАРТИЯ РОСТА» — 0,24%
- «Гражданская Платформа» — 0,09%.
Одномандатный округ:
Красов Андрей Леонидович — 39,57%
Струков Олег Николаевич — 13,78%
Аверин Александр Алексеевич — 11,12%
Детинов Дмитрий Михайлович — 7,62%
Любимов Андрей Вячеславович — 7,49%
Мустафин Максим Хамитович — 5,57%
Перимбаев Сергей Анатольевич — 5,46%
Воронин Павел Юрьевич — 5,31%
Ржанов Александр Николаевич — 1,23%.
Скопинский одномандатный избирательный округ № 157
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 49,17%
- «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 18,79%
- ЛДПР — Либерально-демократическая партия — 9,69%
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ — 7,83%
- «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5,76%
- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 2,59%
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 1,05%
- «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» — 0,77%
- «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 0,73%
- РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ — 0,57%
- ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА — 0,57%
- «РОДИНА» — 0,53%
- «ПАРТИЯ РОСТА» — 0,22%
- «Гражданская Платформа» — 0,09%
Одномандатный округ:
Хубезов Дмитрий Анатольевич — 48,06%
Морозов Евгений Николаевич — 14,66%
Шерин Александр Николаевич — 13,84%
Парсентьев Григорий Александрович — 5,96%
Завьялов Артур Суренович — 5,45%
Рубина Наталья Владимировна — 4,07%
Тюрина Марина Николаевна — 3,77%
Мосейчук Александр Валерьевич — 1,56%.
Итоги выборов будут считаться окончательными после подписания Рязанской областной избирательной комиссией соответствующего протокола.