Из-за ДТП в Канищеве образовалась пробка

Из-за ДТП утром, 25 марта, в Канищеве образовалась пробка. Об этом сообщили рязанцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

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Движение затруднено в сторону Северной окружной дороги. Официальной информации о ДТП пока не поступало.