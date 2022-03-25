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Пятница, 25 марта, 2022

Из-за ДТП в Канищеве образовалась пробка

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Из-за ДТП в Канищеве образовалась пробка

7info7

Из-за ДТП утром, 25 марта, в Канищеве образовалась пробка. Об этом сообщили рязанцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

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Движение затруднено в сторону Северной окружной дороги. Официальной информации о ДТП пока не поступало.

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