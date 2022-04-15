Из-за обрыва троллейбусных проводов в Дягилеве на въезде в Рязани образовалась пробка

На въезде в Рязань образовалась большая пробка днём 15 апреля. Причиной этому мог стать обрыв троллейбусных проводов в Дягилеве, сообщили 7info очевидцы.
- Реклама -
Движение затруднено от Рыбного. Подробная информация о произошедшем уточняется.
На въезде в Рязань образовалась большая пробка днём 15 апреля. Причиной этому мог стать обрыв троллейбусных проводов в Дягилеве, сообщили 7info очевидцы.
Движение затруднено от Рыбного. Подробная информация о произошедшем уточняется.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru