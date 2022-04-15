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Пятница, 15 апреля, 2022

Из-за обрыва троллейбусных проводов в Дягилеве на въезде в Рязани образовалась пробка

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Из-за обрыва троллейбусных проводов в Дягилеве на въезде в Рязани образовалась пробка

7info7

На въезде в Рязань образовалась большая пробка днём 15 апреля. Причиной этому мог стать обрыв троллейбусных проводов в Дягилеве, сообщили 7info очевидцы.

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Движение затруднено от Рыбного. Подробная информация о произошедшем уточняется.

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