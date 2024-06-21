Из шуточных роликов в сети — в сериал на ТНТ: на экраны выходит комедия «Полупановы»

24 июня на ТНТ стартует показ комедийного сериала «Полупановы» (16+). Ежедневно на протяжении недели ровно в 20 часов зрители будут погружаться в атмосферу жизни и быта странного семейства и их окружения и следить за чередой увлекательных и абсурдных событий, которые происходят с ними.

Всё дело в том, что Полупановы — люди не совсем обычные. Проживая в стандартной среднестатистической российской деревне по соседству с абсолютно обычными людьми, они создали крайне необычный микромир внутри своей семьи. «Живут в своей вселенной», «не от мира сего» — всё это про Полупановых. Полупановы на всякий случай репетируют обед, а на плите у них, по всей видимости, к этому обеду уже закипают петарды. В дом к ним можно зайти через дверь, а можно через окно. Яму Полупановы роют без лопаты, построить туалет могут фактически из ничего. Во дворе дома у них красуются банки с закрутками «по-полупановски», а ещё постоянно происходят какие-то странные инциденты, непременно сопровождающиеся эпичными падениями и взрывами. Управляет всем этим хозяйством глава семейства Игорь Юрич (Дмитрий Степашин), наводит домашний, так сказать, уют его супруга Татьяна (Елена Федотова). Ничуть по странности от родителей не отстаёт юный Федерико Полупанов (Артём Молоканов).

Соседей вся эта полупановская вакханалия ежедневно ввергает в ужас. Бороться с Полупановыми невозможно, жить рядом — невыносимо. Поэтому в деревне начинается масштабная операция по переселению семьи в другое место. Возглавляет её социальный работник Наталья (Надежда Просвирнина), которой теперь приходится фактически существовать бок о бок с абсурдной троицей, чтобы всеми правдами и неправдами выполнить указание сверху.

Идея сериала о необычной семейке родилась, выросла и была реализована в Пензе. Сначала она вылилась в короткие шуточные ролики-скетчи для сети, снимать которые стали в самом начале пандемии. Но Полупановым суждено было вырасти до целого сериала на ТНТ. Съёмками занималась киностудия «Пензфильммаш», в качестве режиссёра для работы над картиной пригласили Алексея Смирнова.

Как признался сам Смирнов, перспектива поработать над проектом «Полупановы» его не испугала. В его портфолио — успешно реализованный проект «Внутри Лапенко», где такой же нестандартный авторский юмор переплетается с необычными образами героев. В случае с «Полупановыми» опять же произошёл «мэтч»:

— Когда я прочёл сценарий, я увидел схожесть в построении шуток с тем, что я ранее делал в своей карьере. Это та самая комичность, которую я люблю и ценю. Моей задачей было превратить весь этот написанный юмор в цельную сериальную историю, — признался Алексей Смирнов.

И у создателей получилось сделать сериал, который обязательно приглянётся зрителям. Не совсем «киношный» юмор отлично вписался в канву сериальных традиций. В каждом герое есть своё невероятное обаяние и душевность. Полупановы хоть и странные, но очень добрые и милые. Они не пугают и не отвращают. Ими любуешься, над ними по-доброму посмеиваешься, их поступкам удивляешься. И в итоге — привыкаешь к ним и смиряешься с их традициями и ритуалами. И в голове уже возникает мысль: а, может, не нужно пытаться Полупановых сломать и исправить? Может, их нужно просто понять и принять? Ведь каждый человек счастлив по-своему! А они точно счастливы…

Кроме основных героев, создавать атмосферу невероятного комичного абсурда помогает целая галерея персонажей. Это все те, с кем Полупановы живут бок о бок. Кстати, в кадрах часто появляются местные жители Чемодановки — пензенского села, в котором как раз проходили съёмки сериала. Как итог — создаётся очень личная и тёплая ностальгическая картинка российской сельской жизни, от которой невозможно оторвать взгляд.

Сериал «Полупановы» — это новые лица на ТВ в блестящем тандеме с артистами, которых вы могли увидеть в других проектах. Например, на экране появляются Тимофей Зайцев в роли Беркута (Чича из «Ольги»), Александр Половцев, Максим Коновалов. Порадует зрителей появление на экране звёзд Анны Хилькевич, Эльдара Джарахова, Доминика Джокера.

«Полупановы» — кино семейное: в его создании и съёмках принимали участие родные братья Артем Молоканов и Семён Молоканов (продюсер проекта), родные брат и сестра Антон и Надежда Просвирнины (Антон играет роль Слюнина). И, конечно, это кино народное: оно вышло из народа и оно про народ, такой необычный и удивляющий!