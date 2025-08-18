Понедельник, 18 августа, 2025
18.1 C
Рязань
Происшествия

Из Рязани депортировали пятерых иностранцев, один из которых осуждён за убийство

Алексей Самохин

Сотрудники полиции приняли участие в депортации за пределы России пяти уроженцев стран ближнего зарубежья. Четверо мужчин и одна женщина в последнее время находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области.

Среди депортированных — два гражданина стран Средней Азии и три гражданина Закавказья. Ранее они были осуждены за кражи, один из мужчин — за убийство. После отбытия наказания их пребывание в России признали нежелательным.

Под конвоем полицейских иностранцев доставили в аэропорт Домодедово для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. По установленной практике билеты приобретались за их счёт.

Въезд на территорию России для этих лиц закрыт на срок от пяти до десяти лет.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

Скопление машин экстренных служб заметили в районе Дягилево в Рязани

По информации очевидцев, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов о гибели ребёнка.

Общество

В Рязани полным ходом идет строительство школы на 1100 мест

18 августа глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел выездное совещание на площадке строящейся школы в микрорайоне ЖК «Олимпийский» на 1100 мест.
Происшествия

Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины в Сасовском районе

По данным СК, трагический случай произошёл в субботу, 16 августа, на одном из водоёмов. На место происшествия для осмотра выезжали следователи. 
Кино и ТВ

Стартовали съёмки комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом в главной роли

В Москве начались съёмки полнометражного фильма «Доктор Гаф» — трогательной и полной приключений семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей.
Происшествия

Опубликованы фото с места смертельного пожара в Рязанской области

На пожаре погибла женщина, 1937 года рождения. 
Кино и ТВ

ТНТ показал первые фото Батрутдинова в образе Шурика

В центре сюжета — Шурик, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Кино и ТВ

НТВ снимает юбилейный сезон иронического детектива «Балабол»

Главную роль традиционно исполняет Константин Юшкевич. В проект также вернулись Инга Оболдина, Вадим Андреев, Григорий Сиятвинда, Борис Каморзин, Иван Агапов и Юлия Такшина. Эдуарда Путилина сыграет Кирилл Ковбас.