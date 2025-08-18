Из Рязани депортировали пятерых иностранцев, один из которых осуждён за убийство

Сотрудники полиции приняли участие в депортации за пределы России пяти уроженцев стран ближнего зарубежья. Четверо мужчин и одна женщина в последнее время находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Рязанской области.

Среди депортированных — два гражданина стран Средней Азии и три гражданина Закавказья. Ранее они были осуждены за кражи, один из мужчин — за убийство. После отбытия наказания их пребывание в России признали нежелательным.

Под конвоем полицейских иностранцев доставили в аэропорт Домодедово для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности. По установленной практике билеты приобретались за их счёт.

Въезд на территорию России для этих лиц закрыт на срок от пяти до десяти лет.