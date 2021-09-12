Из Калининграда на «Рязанские смотрины» привезли «Медведя»

Второй день международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» продолжился удивительными и интересными спектаклями. И, пожалуй, одним из самых ярких показов второго фестивального дня стал «Медведь» по произведению А. П. Чехова.

«Медведь» прибыл на «Рязанские смотрины» из Калининграда. Кстати, труппа Калининградского театра кукол впервые принимает участие в биеналле. И знакомство с Рязанью удалось на славу: калининградские артисты ярко и смело заявили о себе, чем покорили местную публику.

Перед зрителем развернулась не просто постановка с куклами. В «Медведе» смешались жанры и стили. Балет органично соседствует с пантомимой и театром масок, а куклы вежливо делят сцену с людьми. Неизменным остался только знакомый многим сюжет чеховской «шутки». Именно так называл своё произведение сам автор.

«Медведь» в интерпретации Калининградского театра кукол оказался смелым заявлением и настоящим зеркалом человеческой души. Души, которую способны одолевать сомнения, окружают препятствия и обуревают сильнейшие эмоци.

А ещё этот спектакль про любовь, про то, как стремительно могут развиваться отношения и про то, как яркое, обжигающее чувство способно в секунду изменить картину жизни.

Глубокий философский и острый психологический взгляд на мужчин и женщин и блестящий юмор — вот что подарил Калининградский театр кукол рязанцам 12 сентября.