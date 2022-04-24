Ивановские предприниматели воюют из-за бизнеса на ритуальных цветах

В Балино предприниматели воюют за место продажи искусственных цветов по пути на кладбище, пишет IvanovoNews.
Сообщается, что речь идет о четырех точках у дороги возле остановки. В течение нескольких лет их попеременно занимают два ИП.
Рядом с ними у помещений склада стоят другие торговцы. Они жалуются, что конкуренты буквально выживают их оттуда, перекрывая автомобилями подход для покупателей.
«Это не цветочки, а настоящие девяностые», – говорят конкурирующие ИП.
Как пишет портал, доходит до рукоприкладства и иного вредительства.