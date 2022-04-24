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Воскресенье, 24 апреля, 2022

Ивановские предприниматели воюют из-за бизнеса на ритуальных цветах

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Ивановские предприниматели воюют из-за бизнеса на ритуальных цветах

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В Балино предприниматели воюют за место продажи искусственных цветов по пути на кладбище, пишет IvanovoNews.

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Сообщается, что речь идет о четырех точках у дороги возле остановки. В течение нескольких лет их попеременно занимают два ИП.

Рядом с ними у помещений склада стоят другие торговцы. Они жалуются, что конкуренты буквально выживают их оттуда, перекрывая автомобилями подход для покупателей.

«Это не цветочки, а настоящие девяностые», – говорят конкурирующие ИП.

Как пишет портал, доходит до рукоприкладства и иного вредительства.

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