Источник рассказал подробности изнасилования 12-летней девочки сверстниками

В Приморье сверстники изнасиловали 12-летнюю девочку, сообщает РИА Новости.

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По данным источника агентства, рассказала о случившемся девочка матери только после ссоры с мальчиками, её не шантажировали. После этого женщина пошла в полицию.

Уголовное дело завели по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование». В силу возраста подростки не подлежат уголовной ответственности, их поставят на учёт.

Источник рассказал, что перед инцидентом мальчики попросили девочку подписать пустую бумагу, но ребенка не шантажировали этим.

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Сейчас пострадавшая школьница находится в центре реабилитации.