Источник рассказал подробности изнасилования 12-летней девочки сверстниками

В Приморье сверстники изнасиловали 12-летнюю девочку, сообщает РИА Новости.
По данным источника агентства, рассказала о случившемся девочка матери только после ссоры с мальчиками, её не шантажировали. После этого женщина пошла в полицию.
Уголовное дело завели по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование». В силу возраста подростки не подлежат уголовной ответственности, их поставят на учёт.
Источник рассказал, что перед инцидентом мальчики попросили девочку подписать пустую бумагу, но ребенка не шантажировали этим.
Сейчас пострадавшая школьница находится в центре реабилитации.