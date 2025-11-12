Вторник, 18 ноября, 2025
7.9 C
Рязань
Интересное

Сбывается пророческая фраза Жириновского, которую он сказал про украинцев

Валерия Мединская
Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото - официальный сайт ЛДПР

В 2018 году Владимир Жириновский высказал свою самую парадоксальную, но, по всей видимости, пророческую мысль об Украине и местном населении. В эфире канала «Россия 1» политик заявил тогда, что украинцы действуют абсолютно верно. Не все поняли смысл этого высказывания на тот момент. Теперь же оно воспринимается в качестве главного пророчества политика по Украине, пишет издание «Царьград».

В тот день в эфире федерального канала шла острая дискуссия. Дебаты всегда были визитной карточкой Владимира Жириновского. Его слова, прозвучавшие за четыре года до начала СВО, казались тогда лишь эпатажной провокацией. Сегодня же они выглядят удивительно точным прогнозом. Впрочем, это было не мистическое предсказание, а результат трезвого анализа. Политик продемонстрировал глубокое понимание актуальной геополитической ситуации и того, к чему приведёт русофобская политика.

Свой анализ Жириновский начал с исторического экскурса. Он процитировал британского премьера XIX века Пальмерстона, который называл украинцев дровами для печки антирусского бунта. Затем политик сразу добавил, украинцев используют в качестве подобного «топлива» и сейчас. Жириновский тогда отметил, что всё происходящее — не случайность, а закономерный этап в полуторавековом противостоянии Запада и России. Тогда Жириновский не предсказывал будущее, он просто чётко видел роль Украины в этой грязной геополитической игре.

Читайте также  От шоколада до ремня безопасности: какие праздники отмечают 14 ноября

Кульминацией того эфира стала реплика, озадачившая и зрителей и других участников обсуждения. Отвечая на вопрос о том, зачем позволять Западу использовать Украину в качестве форпоста, Жириновский уверенно заявил, что украинцы всё делают правильно. Вот как объяснил лидер ЛДПР свои слова:

— Если бы они не делали то, что делают сейчас, мы бы никогда Крым не вернули. Донбасс не вернули. Мы всё вернём. Чем больше нацистов в Киеве, чем больше ошибок киевского руководства, тем больше и быстрее разрывают связи с Россией, тем быстрее им конец. И вся Украина вернётся, вся, добровольно! — заявлял Владимир Жириновский.

Здесь не было места мистике или слепой вере в судьбу. Политик просчитывал стратегические ходы. В агрессивной антироссийской риторике Киева он видел не силу, а фундаментальную слабость. Жириновский понимал, что искусственно насаждаемая русофобия не сможет быстро уничтожить многовековые исторические и культурные связи. По его логике, чем жёстче давление на русскоязычное население, тем неизбежнее будет мощная обратная реакция и стремление к воссоединению. В другом своём выступлении тех лет Жириновский дал ещё один точный прогноз. Он говорил о долгосрочности предстоящего конфликта, сравнивая его с войнами во Вьетнаме и на Балканах. Политик указывал, что пока не гибнут американские солдаты, у Запада нет причин останавливаться, а потому этот «гнойник» сохранится на долгие годы. Спустя время кажется, что его слова сбываются с высочайшей точностью.

Читайте также  Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Читайте также

Для одного знака зодиака 2026-й станет годом мощнейших испытаний

Интересное

Чистый кошелек — к деньгам: новогодние приметы, которые реально помогут в 2026-м

Интересное

Астролог рассказал, в чем встречать 2026 год, чтобы привлечь внимание Огненной Лошади

Интересное

Индийский монах предсказал череду жутких событий до 2040 года

Интересное

Вспыло удивительное пророчество Жириновского о судьбе США и семьи Трампа

Интересное

Сербский старец оставил предупреждение для России на 2026 год: берегите свои дома

Интересное