В 2018 году Владимир Жириновский высказал свою самую парадоксальную, но, по всей видимости, пророческую мысль об Украине и местном населении. В эфире канала «Россия 1» политик заявил тогда, что украинцы действуют абсолютно верно. Не все поняли смысл этого высказывания на тот момент. Теперь же оно воспринимается в качестве главного пророчества политика по Украине, пишет издание «Царьград».

В тот день в эфире федерального канала шла острая дискуссия. Дебаты всегда были визитной карточкой Владимира Жириновского. Его слова, прозвучавшие за четыре года до начала СВО, казались тогда лишь эпатажной провокацией. Сегодня же они выглядят удивительно точным прогнозом. Впрочем, это было не мистическое предсказание, а результат трезвого анализа. Политик продемонстрировал глубокое понимание актуальной геополитической ситуации и того, к чему приведёт русофобская политика.

Свой анализ Жириновский начал с исторического экскурса. Он процитировал британского премьера XIX века Пальмерстона, который называл украинцев дровами для печки антирусского бунта. Затем политик сразу добавил, украинцев используют в качестве подобного «топлива» и сейчас. Жириновский тогда отметил, что всё происходящее — не случайность, а закономерный этап в полуторавековом противостоянии Запада и России. Тогда Жириновский не предсказывал будущее, он просто чётко видел роль Украины в этой грязной геополитической игре.

Кульминацией того эфира стала реплика, озадачившая и зрителей и других участников обсуждения. Отвечая на вопрос о том, зачем позволять Западу использовать Украину в качестве форпоста, Жириновский уверенно заявил, что украинцы всё делают правильно. Вот как объяснил лидер ЛДПР свои слова:

— Если бы они не делали то, что делают сейчас, мы бы никогда Крым не вернули. Донбасс не вернули. Мы всё вернём. Чем больше нацистов в Киеве, чем больше ошибок киевского руководства, тем больше и быстрее разрывают связи с Россией, тем быстрее им конец. И вся Украина вернётся, вся, добровольно! — заявлял Владимир Жириновский.

Здесь не было места мистике или слепой вере в судьбу. Политик просчитывал стратегические ходы. В агрессивной антироссийской риторике Киева он видел не силу, а фундаментальную слабость. Жириновский понимал, что искусственно насаждаемая русофобия не сможет быстро уничтожить многовековые исторические и культурные связи. По его логике, чем жёстче давление на русскоязычное население, тем неизбежнее будет мощная обратная реакция и стремление к воссоединению. В другом своём выступлении тех лет Жириновский дал ещё один точный прогноз. Он говорил о долгосрочности предстоящего конфликта, сравнивая его с войнами во Вьетнаме и на Балканах. Политик указывал, что пока не гибнут американские солдаты, у Запада нет причин останавливаться, а потому этот «гнойник» сохранится на долгие годы. Спустя время кажется, что его слова сбываются с высочайшей точностью.