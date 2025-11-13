Вторник, 18 ноября, 2025
«Роет себе могилу, не жалея земли»: провидица Ванга знала, каким страшным будет 2026 год

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Феномен болгарской провидицы Ванги по-прежнему поражает воображение. Слепая женщина из небольшого села сумела достичь мировой известности благодаря своим пророчествам. При этом её стиль отличался резкостью, и она не боялась делиться самыми мрачными видениями грядущего. В частности, она предупреждала, что в наши времена человечество само создаст себе серьёзные проблемы. Провидица утверждала, что люди сами роют себе могилу, нещадно эксплуатируя планету.

Ежегодно перед Новым годом в социальных сетях наблюдается одна и та же картина. Кратно возрастает число запросов о предсказаниях известных прорицателей на следующий год. Закономерно, что наибольший интерес традиционно вызывают пророчества Ванги. Медийная слава оказывается чрезвычайно мощной силой.

Что же говорила Ванга о 2026 годе? Журналисты издания «Царьград» отмечает, что она действительно оставила ряд пугающих предсказаний. Она постоянно подчёркивала, что будущее не является чем-то предопределённым и неизменным. По её словам, оно постоянно меняется в зависимости от поступков и решений людей.

Войны не закончатся

На ближайшие годы прорицательница предсказывала непрекращающиеся военные столкновения по всему земному шару. Она говорила, что локальные конфликты будут вспыхивать повсеместно, подобно спичкам в сухой траве.

«Роет себе могилу, не жалея земли»: провидица Ванга знала, каким страшным будет 2026 год
ChatGPT Image

Однако ещё большее внимание Ванга уделяла экологическим угрозам. Она пророчила, что 2026 год станет для человечества непростым временем. Провидица настойчиво повторяла, что человек сам уничтожает себя, безжалостно разрушая Землю.

Она считала, что природа ответит на загрязнение и хищническое отношение чередой климатических катаклизмов. По её словам, пожары, засухи, наводнения и землетрясения будут постоянно происходить в разных уголках планеты. Одна часть мира, согласно её видениям, замёрзнет, а другая — испепелится от жары.

«Роет себе могилу, не жалея земли»: провидица Ванга знала, каким страшным будет 2026 год
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Она также предсказывала небывалую активность вулканов. Они начнут извергать огонь, что ещё больше усугубит ситуацию в мире. Особенно сильно, по её мнению, пострадают Япония, Италия и Индонезия.

При этом болгарская провидица упоминала и о технологических изменениях. Она говорила, что в 2026 году люди начнут общаться с машинами, как с близкими друзьями. Но она предупреждала, что этот процесс таит в себе опасность, поскольку такие технологии станут инструментом для тотального контроля над населением.

«Роет себе могилу, не жалея земли»: провидица Ванга знала, каким страшным будет 2026 год
Ванга, скриншот видео

Какие пророчества Ванги сбылись

Многие предсказания Ванги, которые изначально вызывали скепсис, со временем нашли своё подтверждение. Она задолго до трагедии предвидела гибель подводной лодки «Курск», говоря о «большой воде, которая унесёт русских солдат под холодные волны». Ещё в прошлом веке она точно описала распад Советского Союза, упоминая, что «красные идеи покинут мир, и империя рассыплется».

Ванга предсказала террористический акт 11 сентября в Нью-Йорке, рассказывая о «братьях, которых атакуют стальные птицы». Удивительным образом она предвидела и пандемию коронавируса, говоря о «всеобщем кашле, который пройдёт по миру, и люди будут закрываться в домах от невидимого врага». Эти и многие другие сбывшиеся прогнозы заставляют серьёзнее относиться к её наследию, каким бы фантастическим оно ни казалось на первый взгляд.

