От шоколада до ремня безопасности: какие праздники отмечают 14 ноября

14 ноября поздравления с профессиональным праздником принимают российские социологи, пишет «Газета.ру».

День социолога России

Профессия, объясняющая, как устроено общество, сегодня отмечает свой день. Праздник появился в 1994 году по инициативе Санкт-Петербургского государственного университета — в честь открытия 14 ноября 1901 года в Петербурге первого отечественного социологического кружка.



В этот день ВЦИОМ совместно с обществом «Знание» проводит серию публичных мероприятий. Россиян ждут социологический марафон, онлайн-лекции и акция «Социологический диктант — 2025».

Международный день логопеда

Логопеды — специалисты, которые возвращают людям голос в прямом смысле. Они помогают правильно произносить звуки, развивают речь у детей, а взрослым — возвращают уверенность в общении.



Праздник напоминает, что речь — важная часть личности, и ее восстановление способно изменить жизнь.

Всемирный день борьбы с диабетом

Количество людей с диабетом растет с пугающей скоростью: по оценкам ВОЗ, с этим заболеванием живут около 830 миллионов человек. Болезнь развивается либо из-за недостатка инсулина, либо из-за того, что организм перестает на него реагировать.

День борьбы с диабетом учредили в 1991 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. В этот день врачи проводят лекции, акции проверок и напоминают о профилактике. В России с 10 по 16 ноября проходит тематическая неделя Минздрава: учёные, пациенты и врачи участвуют в форумах и консультациях, в регионах работают «телефоны здоровья».

Какие даты отмечают за рубежом

День кузнеца в Белоруссии

Белорусы чествуют Косму и Дамиана — покровителей ремесленников и кузнецов. По всей стране проходят фестивали, открываются кузницы, где можно попробовать себя в деле и узнать секреты старинного мастерства.

День ремня безопасности в США

Американцам сегодня напоминают о простом правиле: пристегни ремень. Хотя норма обязательного использования появилась еще в 1968 году, праздник возник позже по инициативе автоконцернов. Его цель — снизить число аварий и смертей на дорогах.

Фестиваль шоколада в Италии

С 14 по 23 ноября итальянская Перуджа превращается в сладкую столицу мира. На фестиваль «Еврошоколад» съезжаются лучшие шоколатье со всего света. Здесь дегустируют редкие сорта какао, создают скульптуры из шоколада и проводят мастер-классы. На улицах города царит аромат праздника — вкусного и доброго.