Вторник, 18 ноября, 2025
7.9 C
Рязань
Интересное

От шоколада до ремня безопасности: какие праздники отмечают 14 ноября

Алексей Самохин
Изображение от wayhomestudio на Freepik

14 ноября поздравления с профессиональным праздником принимают российские социологи, пишет «Газета.ру»

День социолога России

Профессия, объясняющая, как устроено общество, сегодня отмечает свой день. Праздник появился в 1994 году по инициативе Санкт-Петербургского государственного университета — в честь открытия 14 ноября 1901 года в Петербурге первого отечественного социологического кружка.


В этот день ВЦИОМ совместно с обществом «Знание» проводит серию публичных мероприятий. Россиян ждут социологический марафон, онлайн-лекции и акция «Социологический диктант — 2025».

Международный день логопеда

Логопеды — специалисты, которые возвращают людям голос в прямом смысле. Они помогают правильно произносить звуки, развивают речь у детей, а взрослым — возвращают уверенность в общении.


Праздник напоминает, что речь — важная часть личности, и ее восстановление способно изменить жизнь.

Всемирный день борьбы с диабетом

Количество людей с диабетом растет с пугающей скоростью: по оценкам ВОЗ, с этим заболеванием живут около 830 миллионов человек. Болезнь развивается либо из-за недостатка инсулина, либо из-за того, что организм перестает на него реагировать.

Читайте также  Гороскоп на 14 ноября: день, для завершения начатого

День борьбы с диабетом учредили в 1991 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. В этот день врачи проводят лекции, акции проверок и напоминают о профилактике. В России с 10 по 16 ноября проходит тематическая неделя Минздрава: учёные, пациенты и врачи участвуют в форумах и консультациях, в регионах работают «телефоны здоровья».

Какие даты отмечают за рубежом

День кузнеца в Белоруссии

Белорусы чествуют Косму и Дамиана — покровителей ремесленников и кузнецов. По всей стране проходят фестивали, открываются кузницы, где можно попробовать себя в деле и узнать секреты старинного мастерства.

День ремня безопасности в США

Американцам сегодня напоминают о простом правиле: пристегни ремень. Хотя норма обязательного использования появилась еще в 1968 году, праздник возник позже по инициативе автоконцернов. Его цель — снизить число аварий и смертей на дорогах.

Фестиваль шоколада в Италии

С 14 по 23 ноября итальянская Перуджа превращается в сладкую столицу мира. На фестиваль «Еврошоколад» съезжаются лучшие шоколатье со всего света. Здесь дегустируют редкие сорта какао, создают скульптуры из шоколада и проводят мастер-классы. На улицах города царит аромат праздника — вкусного и доброго.

Читайте также  Для одного знака зодиака 2026-й станет годом мощнейших испытаний

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Новости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье
Главные новости

Санкции ЕС мешают бегству экс-губернатора Любимова, но суд оставил его в СИЗО

Защита бывшего губернатора Рязанской области, экс-сенатора от региона Николая Любимова, арестованного по обвинению во взяточничестве, настаивала в суде на изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Читайте также

Для одного знака зодиака 2026-й станет годом мощнейших испытаний

Интересное

Чистый кошелек — к деньгам: новогодние приметы, которые реально помогут в 2026-м

Интересное

Астролог рассказал, в чем встречать 2026 год, чтобы привлечь внимание Огненной Лошади

Интересное

Индийский монах предсказал череду жутких событий до 2040 года

Интересное

Вспыло удивительное пророчество Жириновского о судьбе США и семьи Трампа

Интересное

Сербский старец оставил предупреждение для России на 2026 год: берегите свои дома

Интересное