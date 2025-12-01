Россиянам не стоит верить в так называемые очищающие ритуалы для автомобилей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и замглавы Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. Он подчеркнул, что подобные практики не имеют никакого отношения к православию и христианской жизни.

По словам Иванова, сейчас в интернете и закрытых сообществах все чаще всплывают советы по «очищению» машин с помощью якобы особых обрядов и действий. Там используют церковные символы, в первую очередь свечи, но вкручивают их в оккультный контекст. Политик убежден: это не про веру, а про суеверие.

«Мы должны четко понимать и разъяснять другим, что подобные “ритуалы”, распространяемые в интернет-клубах и междусобойчиках, не имеют никакого отношения к христианской вере и жизни Церкви», — отметил он.

Использовать церковные атрибуты в магических целях, по его словам, — уже не просто ошибка, а кощунство и проявление грубого невежества. Такой путь, подчеркивает Иванов, уводит человека от реальной духовной жизни и подменяет её мистическими практиками.

Вера в «заговоры для авто» может быть не просто бесполезной, но и опасной. Причина в том, что подобные действия формируют у человека ложное ощущение защищенности: вроде бы «обряд сделал, свечку поставил, теперь всё будет хорошо». В результате водитель расслабляется там, где нужна максимальная концентрация.

Иванов напомнил, что настоящие угрозы на дороге связаны не с «порчей» или «негативной энергетикой», а с очень конкретными вещами: скоростью, вниманием, состоянием машины, соблюдением ПДД. На трассе нужны не магические ритуалы, а трезвость, ответственность и элементарная осторожность.

В итоге посыл депутата и церковного деятеля прост: подлинная вера не про заговоры на парковке и не про свечи у капота. Игра в «очищающие обряды» не прибавляет защиты, а только уводит человека в сторону от реальной духовности и здравого смысла.