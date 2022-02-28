Инструкция: как избежать блокировки устройств Apple в России

После начала спецоперации на Украине на Россию наложили множество санкций. Пользователи соцсетей ожидают, что они могут коснуться и владельцев техники Apple.

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Пока представители Apple заявили, что вводить блокировку не собираются, но ситуация меняется постоянно. Лучше быть готовыми к любым неожиданностям.

Компания может заблокировать доступ к гаджетам на территории РФ, но для этого необходимо выпустить обновление. Понятно, что обновление на всякий случай лучше отключить.

Владельцам iPhone нужно открыть «Настройки», затем в разделе App Store отключить параметры обновления ПО.

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В разделе «Основные» / «Обновление ПО» / «Автообновление» отключите автоматическиую загрузку iOS.

Счастливым обладателям iPad рекомендуется проделать те же манипуляции.

Владельцам iMac и MacBook нужно перейти в App Store и выключить автоматическое обновление.

Использованы материалы КП.