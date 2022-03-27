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Воскресенье, 27 марта, 2022

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» победил в первом четвертьфинале плей-офф МХЛ

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Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» победил в первом четвертьфинале плей-офф МХЛ

7info
Фото: vk.com/mhcryazanvdv

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» выиграли первый матч 1/4 финала плей-офф ВХЛ у «Дизелиста» — 4:3. 

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К 30-й минуте матча хозяева площадки уступали гостям 0:3, но сумели уравнять результат, а в овер-тайме забросили победную шайбу. 

Шайбы в составе нашей команды забросили:

1—3 Крыль Павел (Колесников Тимур, Мельник Даниил, 30:52, бол.)

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2—3 Хамидулин Вадим (Аликов Альберт, Мельник Даниил, 35:15)

3—3 Елизаров Павел (Мельник Даниил, Аликов Альберт, 44:19)

4—3 Хамидулин Вадим (62:27, бол.)

Второй матч пройдёт во Дворце спорта «Олимпийский» 27 марта, начало — в 13.00. 

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