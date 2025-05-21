Среда, 21 мая, 2025
17.3 C
Рязань
Изображение от Racool_studio на Freepik
Изображение от Racool_studio на Freepik
Медицина

HH: В Рязанской области спрос на травматологов вырос сразу на 40%

Алексей Самохин

Аналитики hh.ru выяснили, что в Рязанской области изменился спрос на травматологов, а также сколько могут зарабатывать эти специалисты в разных регионах страны.

По данным базы вакансий hh.ru в этом году (с января по май 2025) в России было открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов, и это на 22% больше, чем за тот же период годом ранее.

В Рязанской области спрос на травматологов по сравнению с 2024 годом взлетел сразу на 40%. Для сравнения: в Москве спрос на травматологов вырос за год лишь на 15%.

Между тем кадровый дефицит в данной профессии в Рязанской области достаточно высокий: на одну вакансию приходится не более 1,3 активных резюме. Для сравнения: норма для рынка труда не менее 6-8 резюме на вакансию.

Кроме того, заметный рост спроса на травматологов-ортопедов произошел во Владимирской области (в 2,8 раз), Курской области (в 3,6 раз), Республике Коми (в 3,2 раза), Тюменской области (2,9 раз) и Калужской области (в 2 раза).

В Рязанской области медианная зарплата травматологов достигла 70 тыс. рублей, что на 9 тыс. больше, чем в прошлом году, но все-таки на 26 тыс. меньше, чем в среднем по стране.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Медицина

Рязанцам рассказали, при каких изменениях родинок нужно срочно бежать к врачу

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере подвели итоги акции, посвященной Дню диагностики меланомы в России.
Новости России

В Сосновоборске прохожий занялся сексом с девушкой, которая отдыхала на лавочке

В красноярском Сосновоборске  прохожий изнасиловал девушку, которая лежала и...
Новости России

В Вологодской области уволили чиновницу из-за дочери, грозившей отправить фраеров на СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в телеграм-канале, что...
Происшествия

Мужчина притворяется иностранцем и выпрашивает деньги в центре Рязани

Молодой человек, который представляется иностранцем, ходит в центре города и просит деньги «на еду», приставая не только к несовершеннолетним, но и к пожилым людям.
Новости Касимова

В Касимове у мужчины изъяли 190 граммов марихуаны

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Максимальная санкция по данной статье — до 10 лет лишения свободы.

Последние новости

Новости Касимова

Касимов преображается к летнему сезону

В ближайшее время на клумбах, посаженных специалистами МКП «Касимовсервис», зацветут бархаты, петунии и циннии.
Происшествия

Ещё три беспилотника сбили над Рязанской областью утром 21 мая

В Министерстве обороны России сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.
Интересное

Эти женщины рождаются особенными: даты, которым приписывают сакральную силу

Если вы родились в одну из этих дат — возможно, в вас действительно заложен особый код. Он не даёт гарантий, но раскрывает потенциал. Вопрос лишь в том, как вы с ним обращаетесь.
Медицина

Сотрудники медучреждений Рязанской области изучили основные инструменты бережливого производства

21 мая в Агентстве развития бизнеса прошел тренинг для первой группы сотрудников медицинских учреждений Рязанской области.
Происшествия

В ДТП в Сараевском районе пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

20 мая в 16:15 в селе Большие Можары 18-летний водитель не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2109 и съехал в кювет. Судя по снимку, машина перевернулась.
Религия

Священник перечислил сильные молитвы Николаю Чудотворцу

22 мая православные будут вспоминать одного из самых почитаемых на Руси святых.
Кино и ТВ

Новые «жертвы» и миллион на кону: второй выпуск шоу «Поймай меня, если сможешь»

23 мая в 21:30 на телеканале «Россия» зрителей вновь ждет напряженная игра, в которой популярным артистам предстоит вычислить вокального самозванца.
Новости России

В Госдуме жёстко ответили на предложение лишать россиян пенсии

Журналист Сергей Мардан ранее в эфире программы «Соловьев Live» заявил, что, по его мнению, пенсии бездетным гражданам следует отменить. Позже он уточнил, что это была ирония.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.