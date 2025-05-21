HH: В Рязанской области спрос на травматологов вырос сразу на 40%

Аналитики hh.ru выяснили, что в Рязанской области изменился спрос на травматологов, а также сколько могут зарабатывать эти специалисты в разных регионах страны.

По данным базы вакансий hh.ru в этом году (с января по май 2025) в России было открыто 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов, и это на 22% больше, чем за тот же период годом ранее.

В Рязанской области спрос на травматологов по сравнению с 2024 годом взлетел сразу на 40%. Для сравнения: в Москве спрос на травматологов вырос за год лишь на 15%.

Между тем кадровый дефицит в данной профессии в Рязанской области достаточно высокий: на одну вакансию приходится не более 1,3 активных резюме. Для сравнения: норма для рынка труда не менее 6-8 резюме на вакансию.

Кроме того, заметный рост спроса на травматологов-ортопедов произошел во Владимирской области (в 2,8 раз), Курской области (в 3,6 раз), Республике Коми (в 3,2 раза), Тюменской области (2,9 раз) и Калужской области (в 2 раза).

В Рязанской области медианная зарплата травматологов достигла 70 тыс. рублей, что на 9 тыс. больше, чем в прошлом году, но все-таки на 26 тыс. меньше, чем в среднем по стране.