Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что все больше школьников в регионе выбирают рабочие специальности. Этим летом количество заявлений в колледжи выросло на 18%.

По словам губернатора, сейчас в колледжах региона учатся около 27 тысяч студентов, из которых более 7 тысяч — первокурсники. Этим летом было подано 14 тысяч заявлений на поступление в учреждения среднего профессионального образования.

Малков отметил, что в этом году в колледжах Рязанской области открыли 5,6 тысячи бюджетных мест. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали: информационные технологии, эксплуатация БПЛА, педагогика, дизайн, ветеринария, машиностроение и строительство.

Малков добавил, что благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» многие колледжи в регионе были модернизированы: в них создали современные лаборатории и технологичные пространства для практических занятий.

В подготовке студентов активно участвуют предприятия, что дает выпускникам гарантированное рабочее место.