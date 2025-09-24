Среда, 24 сентября, 2025
12.4 C
Рязань
Общество

Губернатор Рязанской области рассказал о популярности колледжей

Алексей Самохин
Фото: vk.com/pv.malkov

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что все больше школьников в регионе выбирают рабочие специальности. Этим летом количество заявлений в колледжи выросло на 18%.

По словам губернатора, сейчас в колледжах региона учатся около 27 тысяч студентов, из которых более 7 тысяч — первокурсники. Этим летом было подано 14 тысяч заявлений на поступление в учреждения среднего профессионального образования.

Малков отметил, что в этом году в колледжах Рязанской области открыли 5,6 тысячи бюджетных мест. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов стали: информационные технологии, эксплуатация БПЛА, педагогика, дизайн, ветеринария, машиностроение и строительство.

Малков добавил, что благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» многие колледжи в регионе были модернизированы: в них создали современные лаборатории и технологичные пространства для практических занятий.

В подготовке студентов активно участвуют предприятия, что дает выпускникам гарантированное рабочее место.

Самые читаемые материалы

Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Общество

На семейную ипотеку можно не успеть! 

А в ЖК «Окская стрелка» доступна семейная ипотека всего под 3,5%!
Транспорт и дороги

Минтранс объяснил, почему закрыли некоторые съезды с улицы Большой в Рязани

На ситуацию пожаловалась жительница города, сообщившая, что после принятых мер стала образовываться пробка. 
Общество

Годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 9,5%

Эксперты рязанского отделения Банка России рассказали, с чем связано такое изменение цен.
Общество

В Рязанской области запретили публиковать данные об атаках беспилотников

Соответствующее постановление губернатора Рязанской области от 22 сентября опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Новости России

Киев напуган смертью элитных диверсантов 

Ликвидированы диверсионные подразделения Сил специальных операций ВСУ и наемники отряда «Призраки» ГУР Украины.
Общество

Мэрия Рязани не примет тропу в Лесопарке в таком виде, как сейчас

Снимки нового объекта, который делают в рамках благоустройства Лесопарка, появились в интернете и вызвали критику рязанцев.
Культура и события

Рязанский музыкальный театр получил благодарность от главы Магнитогорска

С 19 по 21 сентября 2025 года состоялись «Большие гастроли» Магнитогорского театра оперы и балета в Рязани.
Происшествия

На Южной окружной дороге в Рязани нашли труп

Региональное управление Следкома начало проверку. Сотрудники ведомства находятся на месте происшествия.