Губернатор Рязанской области обсудил развитие спорта с Михаилом Дегтярёвым

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтярёвым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. Темой встречи стало развитие спортивной инфраструктуры и реализация проектов в Рязанской области.

Спортивные достижения последних лет

За последние три года регион сделал значительный шаг в развитии спортивной инфраструктуры. Благодаря национальным проектам, федеральному финансированию и средствам регионального бюджета в области были реализованы следующие проекты:

Построен крытый футбольный манеж в Рязани.

Возведены современные спортивные комплексы в Сараевском, Милославском и Скопинском районах.

Обустроены спортивные площадки в разных уголках региона.

Обновлено покрытие в манеже «Юность» и отреставрирован стадион «Олимпиец» в Рязани.

Завершается строительство нового спортивного комплекса в Рязани, который будет открыт уже в этом году.

При проектировании общественных пространств в регионе большое внимание уделяется созданию условий для занятий спортом. Так, на Лыбедском бульваре в Рязани появился парк экстремальных видов спорта, в Нижнем городском парке оборудованы беговые дорожки.

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Жители Рязанской области активно включаются в спортивную жизнь. Более половины населения региона занимается физкультурой и спортом. На прошедшем Фестивале ГТО более 35 тысяч рязанцев подали заявки на сдачу нормативов, что стало ярким примером интереса к здоровому образу жизни.

Планы на будущее

С 2025 по 2027 год регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру. Среди запланированных проектов:

Строительство ещё одного спортивного комплекса в Рязани.

Реконструкция футбольных стадионов в Спасске-Рязанском и Михайлове.

Создание 15 спортивных площадок ГТО.

Строительство модульного бассейна в Шиловском районе.

Реализация проектов ледовой арены в Скопинском районе и новых спортивных комплексов в других муниципалитетах.

Губернатор отметил, что совместно с Минспортом России прорабатываются дополнительные проекты, которые позволят ещё больше улучшить спортивную инфраструктуру региона.