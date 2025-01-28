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Губернатор Рязанской области обсудил развитие спорта с Михаилом Дегтярёвым

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтярёвым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. Темой встречи стало развитие спортивной инфраструктуры и реализация проектов в Рязанской области.

Спортивные достижения последних лет

За последние три года регион сделал значительный шаг в развитии спортивной инфраструктуры. Благодаря национальным проектам, федеральному финансированию и средствам регионального бюджета в области были реализованы следующие проекты:

  • Построен крытый футбольный манеж в Рязани.
  • Возведены современные спортивные комплексы в Сараевском, Милославском и Скопинском районах.
  • Обустроены спортивные площадки в разных уголках региона.
  • Обновлено покрытие в манеже «Юность» и отреставрирован стадион «Олимпиец» в Рязани.
  • Завершается строительство нового спортивного комплекса в Рязани, который будет открыт уже в этом году.

При проектировании общественных пространств в регионе большое внимание уделяется созданию условий для занятий спортом. Так, на Лыбедском бульваре в Рязани появился парк экстремальных видов спорта, в Нижнем городском парке оборудованы беговые дорожки.

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Жители Рязанской области активно включаются в спортивную жизнь. Более половины населения региона занимается физкультурой и спортом. На прошедшем Фестивале ГТО более 35 тысяч рязанцев подали заявки на сдачу нормативов, что стало ярким примером интереса к здоровому образу жизни.

Планы на будущее

С 2025 по 2027 год регион продолжит развивать спортивную инфраструктуру. Среди запланированных проектов:

  • Строительство ещё одного спортивного комплекса в Рязани.
  • Реконструкция футбольных стадионов в Спасске-Рязанском и Михайлове.
  • Создание 15 спортивных площадок ГТО.
  • Строительство модульного бассейна в Шиловском районе.
  • Реализация проектов ледовой арены в Скопинском районе и новых спортивных комплексов в других муниципалитетах.

Губернатор отметил, что совместно с Минспортом России прорабатываются дополнительные проекты, которые позволят ещё больше улучшить спортивную инфраструктуру региона.

«Благодарю Михаила Владимировича за поддержку и внимание к нашему региону! Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться ещё больших успехов в развитии спорта», – подчеркнул Павел Малков.

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