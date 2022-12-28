Губернатор Малков представил нового министра строительного комплекса Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время сегодняшнего заседания правительства региона представил нового руководителя министерства строительного комплекса — Дмитрия Александровича Василевского.

По словам Малкова, Василевский имеет большой опыт работы, в том числе по взаимодействию с федеральными структурами. Он занимал руководящие должности в органах власти, в бизнесе, в Фонде содействия реформированию ЖКХ. Также Василевский руководил Национальным агентством по энергосбережению.

Губернатор назвал пост министра одним из ключевых, поэтому согласование кандидатуры проходило так долго.

Павел Малков особо отметил, что министр уже работает, как и глава региона, в проактивном режиме, круглосуточно, без выходных.