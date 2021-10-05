11.2 C
Рязань
Вторник, 5 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Губернатор Любимов высказался об ужесточении ковидных ограничений в регионе

7info7
Губернатор Любимов высказался об ужесточении ковидных ограничений в регионе

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

На заседании правительства во вторник, 5 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался об ужесточении коронавирусных ограничений в регионе.

Глава региона отметил: наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Ситуация осложняется ростом сезонных заболеваний, например, ОРВИ.

Эпидемиологическую ситуацию специалисты Роспотребнадзора оценивают как стабильную и полностью контролируемую. Показатель заболеваемости в нашем регионе ниже, чем в среднем по России на 25,6%, — сказал Любимов.

Ограничения, по его словам, в Рязанской области в ближайшее время ужесточаться не будут. Губернатор выразил надежду, что ситуация с распространением COVID-19 не будет ухудшаться.

Глава региона напомнил рязанцам о необходимости использования средств защиты в общественных местах. Жителей области Любимов призвал использовать санитайзеры, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Также он напомнил, что в регионе продолжается прививочная кампания.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,695ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]