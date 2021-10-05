Губернатор Любимов высказался об ужесточении ковидных ограничений в регионе

На заседании правительства во вторник, 5 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался об ужесточении коронавирусных ограничений в регионе.

Глава региона отметил: наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Ситуация осложняется ростом сезонных заболеваний, например, ОРВИ.

Эпидемиологическую ситуацию специалисты Роспотребнадзора оценивают как стабильную и полностью контролируемую. Показатель заболеваемости в нашем регионе ниже, чем в среднем по России на 25,6%, — сказал Любимов.

Ограничения, по его словам, в Рязанской области в ближайшее время ужесточаться не будут. Губернатор выразил надежду, что ситуация с распространением COVID-19 не будет ухудшаться.

Глава региона напомнил рязанцам о необходимости использования средств защиты в общественных местах. Жителей области Любимов призвал использовать санитайзеры, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Также он напомнил, что в регионе продолжается прививочная кампания.