Губернатор Любимов выразил соболезнования семьям погибших в Казани

– Чудовищное нападение на школу в Казани, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди, и что самое страшное: большинство погибших и пострадавших при стрельбе в гимназии №175 — дети, – написал Любимов. – Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия на месте ЧС. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю мужества перед лицом тяжелой утраты. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления.