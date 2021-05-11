На главнуюНовости РязаниВласть Новости РязаниВласть Губернатор Любимов выразил соболезнования семьям погибших в Казани 7info 11.05.2021 13:09 VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email - Advertisement - Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших во время нападения на гимназию №175 в Казани. Пост появился на его странице Вконтакте. – Чудовищное нападение на школу в Казани, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди, и что самое страшное: большинство погибших и пострадавших при стрельбе в гимназии №175 — дети, – написал Любимов. – Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия на месте ЧС. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю мужества перед лицом тяжелой утраты. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления. Новости Рязани читайте здесь нападение на школу в КазаниНиколай Любимов Новости партнёров Поделиться VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email Комментарии для сайта Cackle Оставайтесь с нами320ФанатыМне нравится670ЧитателиЧитать1,537ЧитателиЧитать Последние новости Власть Губернатор Любимов выразил соболезнования семьям погибших в Казани Новости Рязани За майские праздники на пожарах в Рязанской области погибли два человека Новости мира Расследовать расстрел в казанской школе будет центральный аппарат СК Новости Рязани В Рязанской области выявлено ещё 44 случая заражения коронавирусом Новости Рязани В Рязани задержали организатора незаконной миграции ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ