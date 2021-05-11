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Вторник, 11 мая, 2021
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Губернатор Любимов выразил соболезнования семьям погибших в Казани

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших во время нападения на гимназию №175 в Казани. Пост появился на его странице Вконтакте.

– Чудовищное нападение на школу в Казани, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди, и что самое страшное: большинство погибших и пострадавших при стрельбе в гимназии №175 — дети, – написал Любимов. – Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия на месте ЧС. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, желаю мужества перед лицом тяжелой утраты. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления.

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