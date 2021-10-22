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Пятница, 22 октября, 2021
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Губернатор Любимов дал поручение после пожара в Шиловском районе

7info

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил выехать в Шиловский район зампреду правительства Дмитрию Филиппову и министру здравоохранения Андрею Прилуцкому. Об этом сообщил оперативная группа регионального правительства.

По поручению главы Рязанской области на место происшествия направили две бригады санавиации центра медицины катастроф Рязанской ОКБ.

Напомним, утром 22 октября на заводе «Эластик» произошёл пожар в цехе по производству пороха. Официально подтверждена гибель пяти человек.

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