Губернатор Любимов сообщил о важных решениях правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил в соцсетях о важных решениях, принятых на заседании правительства Рязанской области 12 апреля.

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Одобрили законопроект, который дополняет региональный перечень мер социальной поддержки новой ежемесячной выплатой на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это своевременная помощь для многих рязанских семей. Выплаты будут осуществляться на условиях софинансирования, большую часть средств — 88% — выделяют из федерального бюджета.

Финансовую помощь на открытие своего дела теперь смогут получать и самозанятые, в нашем регионе их более 19 тысяч. Это позволит им более эффективно, а для кого-то впервые, начать зарабатывать с помощью государства, заниматься любимым делом, обеспечивать себя и свою семью.

К нам продолжают прибывать эвакуированные, за выходные и начало недели приехало более 140 человек. Поручил руководителям региональных ведомств, главам муниципалитетов оказать им всю необходимую помощь: оперативно оформить документы, устроить детей в сады и школы, организовать медицинские осмотры и лечение.

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Майские праздники рязанцы должны встречать в благоустроенных городах и поселках. Поручил до 1 мая провести ямочный ремонт и очистить дороги от пыли и грязи, особенно в Рязани. Руководство дирекции по благоустройству города меняется очень часто, но это пока не привело к усилению работы. Процесс необходимо наладить. Кроме того, перед строительным сезоном нужно проработать грамотные решения, касающиеся перекрытия движения, постараться избежать пробок. На самых нагруженных улицах ремонт надо проводить в ночное время.

Расширяем функции Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области. Это нужно для продолжения работы по развитию кластеров и расширения кооперационных связей наших промышленников.