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Четверг, 29 июля, 2021
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Губернатор Клычков уволил главу Заводского района Орла

Никита Брыкин
Губернатор Клычков уволил главу Заводского района Орла
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Глава Орловской области Андрей Клычков принял решение отправить в отставку главу Заводского района руководителя Заводского района Орла Сергея Седова, пишет ТРК Истоки.

Губернатор пояснил, что пошел на такой шаг после того, как накануне посетил вверенную чиновнику территорию.

«Пошел немножко по незапланированному маршруту, пришлось расстаться с руководителем района, потому что я увидел, не выдерживает критики», – отметил Клычков.

Седов занимал этот пост с марта прошлого года. Примечательно, что его уволили в прямом эфире в соцсетях.

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