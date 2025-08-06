Группа «Балаган Лимитед» выступит на рязанском фестивале «Битва на Воже»

В субботу, 9 августа, в селе Глебово-Городище Рыбновского района пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Гостем фестиваля станет группа «Балаган Лимитед». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Гостей ждут средневековая ярмарка, деревня реконструкторов, показательные выступления всадников, поединки дружин и кавалерии, старинные игры, театральные представления и концерты.
На фестивале Рязанский музыкальный театр покажет отрывок символ-оперы «Александр Невский».
Показательные выступления — это не все, что ждет гостей фестиваля в деревне реконструкторов. На этой площадке также будут интерактивы, в которых каждый сможет поучаствовать бесплатно.
Женские ремесла на Руси
Мастерицы научат пользоваться ткацким станком и раскроют премудрости древнерусского рукоделия.
Ремёсла Древней Руси
В мастерских гончара, бронника (оружейника), кузнеца, скорняка (меховщика, кожевника) и чеканщика монет можно смастерить изделие своими руками. Все эти ремесла получили распространение в восточнославянских княжествах с момента первичного зарождения русской государственности в IX веке до нашествия Батыя.
Настольные игры Древней Руси
Благодаря усилиям отдельных историков и археологов, сегодня мы можем приблизительно говорить о тех настольных играх, в которые играли наши предки много столетий назад. На этой площадке гости смогут сыграть в некоторые из них.
Потешные мечи (тямбары)
Тямбара — мягкое оружие, которое позволяет ощутить динамику боя абсолютно безопасно для здоровья. Именно здесь гости ознакомятся с особенностями сражений средневековых воинов.
Время проведения фестиваля: с 12 до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+.
Расписание специального транспорта
|Маршрут
|Время отправления
|Стоимость
|Рыбное (пл. Привокзальная) → Глебово-Городище
|11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
|80 руб.
|Глебово-Городище → Рыбное (пл. Привокзальная)
|15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
|80 руб.
|Рязань (ост. Таможня) → Глебово-Городище
|10:30, 11:00, 13:00, 13:30, 15:30, 16:00
|200 руб.
|Глебово-Городище → Рязань (ост. Таможня)
|16:30, 17:00, 18:30, 19:00
|200 руб.