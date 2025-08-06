Группа «Балаган Лимитед» выступит на рязанском фестивале «Битва на Воже»

В субботу, 9 августа, в селе Глебово-Городище Рыбновского района пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Гостем фестиваля станет группа «Балаган Лимитед». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Гостей ждут средневековая ярмарка, деревня реконструкторов, показательные выступления всадников, поединки дружин и кавалерии, старинные игры, театральные представления и концерты.

На фестивале Рязанский музыкальный театр покажет отрывок символ-оперы «Александр Невский».

Показательные выступления — это не все, что ждет гостей фестиваля в деревне реконструкторов. На этой площадке также будут интерактивы, в которых каждый сможет поучаствовать бесплатно.

Женские ремесла на Руси

Мастерицы научат пользоваться ткацким станком и раскроют премудрости древнерусского рукоделия.

Ремёсла Древней Руси

В мастерских гончара, бронника (оружейника), кузнеца, скорняка (меховщика, кожевника) и чеканщика монет можно смастерить изделие своими руками. Все эти ремесла получили распространение в восточнославянских княжествах с момента первичного зарождения русской государственности в IX веке до нашествия Батыя.

Настольные игры Древней Руси

Благодаря усилиям отдельных историков и археологов, сегодня мы можем приблизительно говорить о тех настольных играх, в которые играли наши предки много столетий назад. На этой площадке гости смогут сыграть в некоторые из них.

Потешные мечи (тямбары)

Тямбара — мягкое оружие, которое позволяет ощутить динамику боя абсолютно безопасно для здоровья. Именно здесь гости ознакомятся с особенностями сражений средневековых воинов.

Время проведения фестиваля: с 12 до 19 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Расписание специального транспорта