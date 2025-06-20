Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с легковушкой в Борках

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности ДТП с легковым автомобилем в посёлке Борки. Там 20 июня «тринадцатая» влетела в забор.

Всё произошло примерно в 17 часов. Около дома 67а по улице 9-й район, по предварительной информации, 30-летний рязанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в забор.

В полиции сообщили, что в этом ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил повреждения. Также стало известно, что водитель, попавший в аварию, не в первый раз сел пьяный за руль. Теперь его ждёт уголовная ответственность.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.