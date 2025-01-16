В аварии с участием скорой пострадали два человека

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в 14:10 на улице Интернациональная в Рязани, напротив дома 16в. Об этом сообщает госавтоинспекция Рязанской области в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «Газель» под управлением 29-летнего рязанца и автомобиля «Лада Гранта» под управлением 46-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля, а также его 50-летний пассажир с различными травмами обращались за медицинской помощью.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Рязани скорая, которая везла пациента, попала в ДТП.