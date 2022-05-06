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Пятница, 6 мая, 2022

Госавтоинспекция предупредила рязанцев о масштабных рейдах в выходные

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Госавтоинспекция предупредила рязанцев о масштабных рейдах в выходные

7info7

В пятницу и предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области масштабные рейды по выявлению нарушителей на дорогах.

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Сотрудники ГИБДД будут пресекать нарушения как в ходе стандартного патрулирования и постовой службы, так и с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования. В зоне внимания — водители, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также граждане, грубо нарушающие ПДД.

Полицейские обращаются к рязанцам: важно не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях и грубых нарушениях правил дорожного движения.

Если вы стали свидетелем нарушения, вы можете сообщить об этом по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции https://гибдд.рф (раздел «Прием обращений»).

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