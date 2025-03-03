Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за непогоды

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям в связи с плохой погодой. Заявление опубликовано в официальном tg-канале ведомства.

3 марта ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах возникнет туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью -5…0°С, днём -3…+2°С.

Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными из-за меняющейся погоды. Особенную осторожность полицейские просят проявлять в тёмное время суток.