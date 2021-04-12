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РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака. Что сулят нам в этот день звёзды?

Овен

Гороскоп советует Овну до зубов вооружиться терпением и смекалкой. Сегодняшний день окажет влияние на всё, чем занимаетесь. Увы, негативное воздействие со стороны тоже будет. Не выражайтесь в присутствии выше стоящего начальства слишком резко. Помните, что на любое действие найдётся противодействия. Вечерняя прогулка на свежем воздухе восстановит силы.

Телец

Даже если Телец далеко не творческая личность, сегодня будет вдохновляться природой, погодой и даже чистотой собственных помыслов. Успех неминуем, если не забросите в дальний угол давние проекты. В коллективе есть шанс стать «душой», а не просто заурядным сотрудником. Предстоит капитальный ремонт автомобиля, поездки отмените.

Близнецы

Испытания на прочность – вот, что ждёт Близнецов. Но если пройдёте этот путь достойно, то всё нормализуется. Побудьте в шкуре тех, кого ненароком обидели или незаслуженно критиковали. Кто-то из родственников будет кидать обвинения в ваш адрес. Старайтесь отреагировать на это спокойно, чтобы не создать шквал эмоций и не рассориться с родными людьми.

Рак

13 апреля Раку придётся заниматься насущными делами, обустройством жилья и лечением давних заболеваний. И все это должно происходить в процессе основной работы. У вас не будет времени все разграничить и распланировать. Люди будут постоянно отвлекать, но будьте с каждым из них вежливым. Удачно сложатся коммерческие вопросы.

Лев

Льва ждёт настоящий марафон, который пробежать следует достойно. Вот тогда можно рассчитывать на карьерный рост и непоколебимый авторитет среди коллег. Нигде не задерживайтесь, если назначили встречу делового плана. Возможно романтическое знакомство, переписка в интернете и море комплиментов. Главное, не возвращайтесь к прошлым токсичным отношениям.

Дева

Деве нельзя упускать предложения, которые идут на пользу карьере и финансовому положению. Внимательно рассматривайте условия сотрудничества, мелочи тоже будут важными. Успешными окажутся проекты, с которыми вы уже сталкивались. Дружеские отношения будут выше любовных. Не стоит завязывать роман и флиртовать со всеми подряд.

Весы

Гороскоп обещает Весам день сомнений. Вас даже друзья не узнают, перемены в поведении «на лицо». Не желательно планировать дальнюю командировку, лучше поработайте в привычном месте. Тревоги и волнения ожидаются в семейной жизни. Налаживайте отношения с супругом без воздействия и советов посторонних лиц.

Скорпион

Как вы к людям, так и они к вам. Скорпион поймёт это слишком поздно, если будет вести себя упрямо и нетактично. Старайтесь общаться с людьми, которых давно знаете. Доверие и искренность в этот день сыграют важную роль. Поистине завораживающими окажутся творческие проекты. Если найдете финансовую поддержку, то реализуете их уже вечером.

Стрелец

Стрельцу предстоит разрываться между «хочу» и «надо». Возьмите себя в руки, не идите на поводу у лени и соблазнов. Если работа срочная и будет заряжать оптимизмом, то получите приличный гонорар. Что-то неожиданное и приятное произойдет в семье, хотя предпосылки для этого уже были. Расслабиться и забыть о рутине поможет поход по магазинам.

Козерог

13 апреля Козерог будет долго размышлять по одному важному вопросу. Но разрешится он только в том случае, если удастся встретиться с нужными людьми. От них можно получить не только советы, но и материальную поддержку. Львиная доля терпения понадобится в отношениях с избранником. Частые ссоры и разногласия привели к плачевному результату.

Водолей

Водолею нужно отстаивать не только свои принципы, но и идеи. Оказывается, охотников за ними чересчур много. Масса претензий услышите в свой адрес от одного коллеги. Но устраивать спор на людях не следует. Постарайтесь разобраться в ситуации тет-а-тет. Финансовое положение сносное, но хотелось бы лучше. Тогда срочно ищите подработку.

Рыбы

Рыбы будут больше похожи на черепаху, которая еле-еле передвигает ноги и мысли. Да, так бывает, когда жутко устаешь на работе. Возможно, наступила стадия «перегорания», с которой придётся что-то делать. Отвлекитесь на хобби, пообщайтесь с друзьями и детьми, если они у вас есть. Ну, и природа…Весенний воздух, парк и солнышко – всё это прибавит позитива.

Подготовлено по материалам сайта astrorok.ru.