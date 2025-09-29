«Горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ работает в Рязанской области

В Рязанской области начала работу тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию можно получить до 03 октября.

Специалисты Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, вакцинопрофилактике гриппа, применяемых противогриппозных вакцинах в текущем эпидсезоне, расскажут о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ, соблюдении правил личной и общественной гигиены и другие.

Консультацию специалистов можно получить с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 16:45 в пятницу по телефонам: 8-800-550-85-62; 92-89-30; 92-98-08; 29-07-60; 8-800-555-49-43.