Голубые ели у здания ФСО в Рязани вырубят по соображениям безопасности

Голубые ели рядом со зданием ФСО в центре Рязани вырубят. Причина в том, что деревья стали представлять опасность, сообщил в своём сюжете телеканал «Город»

Ранее специалисты провели экспертизу деревьев. Как оказалось, сосны разрушают фундамент здания, засеменяют его, а в будущем и вовсе могут повредить тротуар. Также внутри сосен завелась плесень. Эксперты опасаются, что трухлявые стволы могут обрушиться от сильного ветра.

После того как ели вырубят, на их месте высадят туи. Их посадка предусмотрена в проекте реконструкции и ремонта фасада здания ФСО.