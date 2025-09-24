В августе годовая инфляция в Рязанской области замедлилась до 9,5%. Эксперты рязанского отделения Банка России рассказали, с чем связано такое изменение цен.

Что подешевело и подорожало?

В августе в регионе снизились цены на некоторые продукты и услуги. Так, уже седьмой месяц подряд дешевеют яйца — их стоимость за год снизилась более чем на четверть. Также подешевели туры на Черноморское побережье и в Крым, так как сезон на этих курортах подходит к концу.

При этом некоторые непродовольственные товары в августе стали дороже. Заметнее всего выросли цены на смартфоны. По словам экспертов, это произошло из-за незначительного ослабления рубля. Однако смартфоны все еще стоят на 7,9% дешевле, чем год назад.

Почему инфляция замедляется?

Управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов отметил, что замедлить инфляцию помогла высокая ключевая ставка. Он рассказал, что теперь Банк России будет постепенно её снижать.

Банк России будет поддерживать ставки, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать её на этом уровне в дальнейшем.