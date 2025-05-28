Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 10,4%

В апреле в Рязани дешевели сахар, компьютеры, а мороженое, детские коляски обходились дороже, чем в марте. Анализ динамики цен на товары и услуги провели эксперты рязанского отделения Банка России.

Мороженое за месяц подорожало на 3,7%. Из-за теплой погоды спрос на него увеличился, поэтому производители десерта и поставщики перенесли в розничную цену свои возросшие издержки: они стали тратить больше на закупку сырья, упаковку, логистику и зарплаты работникам. При этом один из ингредиентов мороженого, сахар, в апреле продолжил дешеветь. Снижению цены способствовало расширение предложения на рынке.

Теплая весна привела и к росту спроса на некоторые непродовольственные товары. Так, рязанцы больше покупали зонты, а также раньше, чем обычно, вспомнили об огороде и приобретали электрические триммеры. А зависимые от импорта товары, например, телефоны или компьютеры, продолжили дешеветь. Причем цены на персональные компьютеры в Рязанской области снизились заметнее, чем в целом по стране: розничные магазины проводили акции.

«Пока цены растут повышенными темпами, они сильно разогнались в прошлом году. Но Банк России действует так, чтобы сбить эти темпы. Для устойчивого снижения инфляции к 4% необходимы более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам. Процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Годовая инфляция в Рязанской области замедлилась. По итогам апреля она составила 10,4%.