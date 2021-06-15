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Среда, 16 июня, 2021
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Главврач больницы им. Семашко подтвердила своё задержание

7info
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Главный врач больницы имени Семашко Людмила Сорокина подтвердила ТАСС своё задержание. 

«Я задержана. [Сейчас нахожусь] в Следственном комитете», – сказала она.

Напомним, Сорокина возглавляет больницу, где ночью 9 июня произошёл пожар. Во время него погибли три человека, десять пострадали. Позднее одна из пострадавших скончалась. Следователи возбудили уголовное дело. 

Сегодня в группе появилась петиция, с требованием «прекратить преследование Сорокиной». Рязанцы считают, что в закупке аппаратов ИВЛ виновата не она, а вышестоящие чиновники. Главврача больницы имени Семашко считают строгим, требовательным человеком, не побоявшимся идти на конфликт с чиновниками.

Отметим, что в клинике лечили наиболее тяжёлых пациентов с коронавирусом, врачам удавалось спасать жизни в очень тяжёлых случаях.   

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