Главу Рязани попросили помочь с общественным транспортом жителям района площади Соборной

Глава Рязани Татьяна Панфилова провела личный прием граждан, сообщила пресс-служба городской думы.

Раиса Новикова попросила помочь с общественным транспортом жителям района площади Соборной. На коммерческом маршруте № 41 отменены льготы на проезд, троллейбус № 1 курсирует с большими интервалами. В то же время там живут пенсионеры, которым приходится ездить за продуктами, так как рынков, магазинов поблизости нет.

Заявительница попросила рассмотреть вопрос изменения схемы движения коммерческих маршрутов, на которых действуют льготы на проезд. Это поможет увеличить количество транспорта, проходящего через площадь Соборную и Кремлёвский вал.

Вопрос проработают вместе с администрацией Рязани.