Главный тульский эпидемиолог ответила на ключевые вопросы о вакцинации

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Главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова в беседе с порталом Myslo ответила на популярные вопросы о вакцинации.

По ее словам, необходимо соблюдать масочный режим даже после прививки до выработки коллективного иммунитета.

«Я противник выбора лекарственного препарата пациентом. Вакцина относится к таковым, а выбор их – за медицинским работником», – заявила Юдакова.

Специалист отметила, что в условиях распространения индийского штамма наличие антител не означает защиту от коронавируса. Дело в том, что вакцина создает не только антитела, но и внутриклеточный иммунитет.

Юдакова заверила, что все вакцины безопасны, поскольку они прошли все этапы проверки.