Глава Рязани встретилась с коллективом Почты России

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с коллективом Почты России. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Собравшимся глава Рязани рассказала о целях, которые стоят сейчас перед руководством города, о крупных реализуемых и запланированных проектах. Речь шла о благоустройстве города, образовании и здравоохранении, поднимались вопросы дорожного хозяйства. Татьяна Панфилова ответила на вопросы работников Почты России и выслушала их предложения.

В частности, было предложено по примеру других городов создать сайт единой диспетчерской службы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями. Собравшиеся подняли вопрос законности размещения табачных киосков вблизи детских площадок и школ. Кроме того, работники почтовой службы попросили помощи городской власти в вопросе обеспечения доступа в новые жилые комплексы.

Все прозвучавшие вопросы взяты под контроль, заявителям будут направлены ответы.