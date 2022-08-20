Глава Минстроя РФ поддержал проект единого пешеходного маршрута в Рязани

19 августа в Рязанской области с рабочим визитом побывал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Совместно с врио губернатора Павлом Малковым он осмотрел ряд объектов благоустройства и реконструкции, а также побывал на ключевых точках большого пешеходного маршрута, который создается в областном центре.

Врио губернатора Павел Малков и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы развития строительного блока и жилищно-коммунального хозяйства региона, возведение объектов c использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

О благоустройстве и создании общественных пространств на территории области говорили непосредственно в ходе посещения конкретных объектов. Павел Малков проинформировал о создании единого пешеходного маршрута в Рязани. Его центральной точкой станет Рязанский Кремль. Территорию ждет масштабное развитие. Планируется благоустройство Соборного парка, набережной реки Трубеж, внутреннего двора Кремля и монастырского сада, восстановление чугунного ограждения.

Частью большого туристического пешеходного маршрута станет здание бывшего Хлебозавода №1. Там планируется создать современное многофункциональное пространство с лекториями, выставочными пространствами, коворкинг-центрами. Разрабатывается проект кластера креативных индустрий. Он позволит переоборудовать объект культурного наследия под современное использование.



Совместно с врио губернатора Павлом Малковым Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин оценил результаты благоустройства Лесопарка, территория которого также войдет в единый пешеходный маршрут. Развитие общественного пространства началось в 2018 году. Проект стал лидером рейтингового голосования, которое проводилось в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». В ходе работ произведена реконструкция входной группы, организованы велосипедные и пешеходные дорожки, зоны отдыха, создан Центр уличного спорта «Под мостом». Благоустройство территории продолжится в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Предполагается дальнейшее развитие общественного пространства от причала до центра «Под мостом». Прежде всего планируется реконструкция дорожно-тропиночной сети, устройство клумб, цветников, объектов вертикального озеленения.

Иреку Файзуллину также представили проект восстановления Торгового городка. В настоящее время уже проводится большой комплекс работ по его реконструкции. В частности, по обеспечению инженерной инфраструктурой, а также восстановлению и функциональному наполнению объектов.

В Центральном парке культуры и отдыха глава Минстроя России оценил результаты благоустройства, которое проводилось с 2018 по 2021 годы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В результате была оформлена входная зона, установлены малые архитектурные формы, спортплощадки, созданы скейт-площадки. В перспективе планируется благоустройство набережной пруда, пешеходных дорожек к Ильиной Дубраве, а также установка детских игровых комплексов.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и врио Губернатора Павел Малков также осмотрели территории Верхнего и Нижнего городских парков, побывали на стадионе ЦСК и обсудили вопросы реконструкции объектов.

Подводя итоги рабочей поездки, Ирек Файзуллин отметил, что в Рязанской области увидел наглядный пример эффективной реализации проектов по развитию городской среды.

– Жители всегда принимают активное участие в рейтинговом голосовании Минстроя России. Сегодня мы убедились, насколько востребованы у людей результаты работы по проектам благоустройства. Будний день, а в парках и скверах много отдыхающих. Видно, что везде прилагаются строительные силы. Работа ведется на всех территориях, – сказал Ирек Файзуллин.

Он высоко оценил идею создания в Рязани единого пешеходного пространства. Глава Минстроя России подчеркнул, что лично посетил ключевые точки маршрута и оценил всю масштабность и креативность проекта.

По словам врио Губернатора Павла Малкова, в регионе планируется реализовать много проектов благоустройства.