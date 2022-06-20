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Понедельник, 20 июня, 2022

Глава администрация Рязани 20 июня провела еженедельное рабочее совещание

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Глава администрация Рязани 20 июня провела еженедельное рабочее совещание

Глава администрация Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание, сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

На повестке дня — ежедневная уборка города, реализация нацпроектов «Безопасные качественные автодороги» и «Жилье и городская среда», проведение ямочного ремонта, подготовка к новому отопительному сезону, соблюдение Правил благоустройства города и другие.

Дирекция благоустройства ежедневно проводит работы по уборке и благоустройству городских территорий — сотрудники МБУ подметают территории, убирают случайный мусор, очищают урны на остановках и общественных пространствах, проводят валку аварийных деревьев, осуществляют уход за зелеными насаждениями. Особое внимание — окосу травы. Префектам МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическому управлению поручено регулярно осуществлять мониторинг территорий районов и следить за своевременным покосом во дворах и на городских участках. За некачественное соблюдение Правил благоустройства управляющим компаниям и хозяйствующим субъектам направляются уведомления и предписания.

В областном центре продолжается ямочный ремонт. На прошлой неделе работы по ликвидации проводились на 8 участках улиц, общая площадь составила более 500 кв. м. Всего с начала года работы по заделке выбоин проведены на 119 участках улично-дорожной сети, площадь ремонта — более 19 000 кв. м.

В рамках комфортной городской среды ведутся работы на пяти общественных пространствах — парке имени Белякова, Гвардейском сквере, территории Вишневый сад–Дубовая роща, Лыбедском бульваре и Лесопарке. Управлению благоустройства поручено следить за сроками и качеством выполняемых работ.

В завершающей стадии ремонт дорог по двухгодичным контрактам 2021–2022 гг. — приемка всех 10 объектов будет проводиться с участием депутатского корпуса и общественности.

Стартовал второй этап ремонта дорожного полотна «картами». Всего в этом году будет отремонтировано 47 участков.

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