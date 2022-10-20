Гладков рассказал о ситуации с комендантским часом в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о введении комендантского часа в регионе, пишет Бел.Ру.

Местные жители стали интересоваться этой темой после подписания президентом России Владимиром Путины указа о введении среднего режима реагирования.

«Никаких решений пока на территории Белгородской области не принято», – обратил внимание Гладков.

По его словам, согласно указу главы государства, введение комендантского часа является не обязанностью, а возможностью.

Гладков уточнил, что этот вопрос может обсуждаться на первом заседании оперативного штаба в пятницу.

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