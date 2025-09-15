Понедельник, 15 сентября, 2025
Медицина

Гигантскую миому шейки матки весом более 4 кг удалили рязанские врачи

Анастасия Мериакри
Фото: министерство здравоохранения Рязанской области

В Рязани врачи удалили гигантскую миому шейки матки весом более 4 кг. Подробности сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В рязанской больнице №8 пациентке 57 лет удалили гигантскую миому шейки матки весом 4258 граммов. Опухоль, которая встречается лишь в 5% случаев, достигла размера доношенной беременности и могла повредить соседние органы. Женщина не была у гинеколога три года и заметила проблему лишь когда появились боли и стал расти живот.

Благодаря мастерству хирургов операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей. Пациентка уже выписана домой в удовлетворительном состоянии.

«Этот случай — важное напоминание для каждой женщины: регулярная диспансеризация — не формальность, а ваша безопасность. Многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Простой осмотр у гинеколога раз в год позволяет вовремя обнаружить проблему и решить её максимально щадящими методами», — отметили врачи.

Напомним, рязанцы могут больше не ездить в другие регионы для лечения сложных ЛОР-заболеваний. ОКБ имени Н. А. Семашко получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «оториноларингология». 

