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Пятница, 23 июля, 2021
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ГИБДД сообщила подробности ДТП с выездом автомобиля на тротуар в центре Рязани

7info
ГИБДД сообщила подробности ДТП с выездом автомобиля на тротуар в центре Рязани
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Госавтоинспекция Рязанской области сообщила подробности массового ДТП у площади Ленина в Рязани.

В пятницу, 23 июля, в 08.06 у дома №1 по улице Сенной столкнулись три машины. 60-летний рязанец, ехавший за рулём автомобиля «SSАNG УОNG КУRОN» по Первомайскому проспекту со стороны улицы Соборной, завершал манёвр на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 51-летнего рязанца. После этого иномарка столкнулась с двигающимся на разрешающий сигнал светофора автомобилем «Киа Рио», под управлением 51-летней женщины.

Помощь врачей после ДТП потребовалась водителю «Гранты» и 66-летней пассажирке.

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